شاهد لحظة مرعبة لـ أنثى أسد تهاجم مروضها

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

تعرض مروض أسود في السيرك للهجوم من قبل أنثى أسد، وذلك أمام جمهور مرعوب من بينهم أطفال، كما تسبب ذلك في إصابة امرأة حامل بنوبة صرع.

واندفع الأطفال الخائفون وأولياء أمورهم من السيرك في روسيا، وذلك عندما قام المدرب ماكسيم أورلوف وموظفو السيرك الآخرون بصد الحيوان المُسمى فيجا باستخدام أعمدة، لكنها كانت غاضبة للغاية حتى أنها تسببت في إصابات استدعت العلاج في المستشفى.

وقبل أن يتعرض المدرب للهجوم، شوهدت كل من فيجا ومنافستها سانتا وهما تتشاجران في الحلبة، ثم قامت فيجا بهجومين على أورلوف، الأمر الذي تسبب في إصابة امرأة حامل بنوبة صرع بسبب الخوف والصدمة.

دعاوى بحظر الحيوانات في السيرك

وبعد الهجوم الأحدث من بين العديد من الهجمات في روسيا، اشتدت الدعوات لحظر الحيوانات الحية في السيرك، ومع ذلك أصر المدرب الذي عولج من جراحة في المستشفى على أنه هذه الحالات نادرة جدًا.

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