شاهد .. مشادة وتدافع بين لاعبي النصر والفيصلي

المواطن - محمد سمعه

دخل اللاعبان محمد مران لاعب النصر، وحسين سالم لاعب الفيصلي في مشادة وتدافع فيما بينهما، وذلك بعد نهاية مباراة الفريقين بفوز العالمي بنتيجة 4/ 3 بالجولة الـ26 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

تفاصيل المشادة:

بدأت القصة عندما كان محمد مران يستحوذ على الكرة، فتدخل عليه حسين سالم بقوة، ليبدأ محمد مران في دفع سالم والبدء في المشادة والتشاجر معه، ليتدخل لاعبون آخرون من النصر والفيصلي مع تدخل حسين عبدالغني المدير التنفيذي لكرة القدم بالعالمي لفض المشاجرة بين اللاعبين.

وبسبب ما بدر من اللاعبين، قام حكم الساحة لمباراة النصر والفيصلي، أحمد الرميخاني بإشهار البطاقة الحمراء في وجه محمد مران بجانب إنذار اللاعب حسين سالم.

العالمي يصعد للمركز الخامس:

يذكر أن النصر صعد للمركز الخامس بـ جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد الفوز على الفيصلي ليصل رصيد العالمي إلى 39 نقطة بالمركز الخامس، أما رصيد الفيصلي فتجمد عند 33 نقطة.

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