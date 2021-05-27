شاهد .. ملعب الملك فهد بأبهى حلة قبل نهائي أغلى الكؤوس

المواطن - محمد سمعه

أصبح ملعب الملك فهد الدولي في أبهى حلة، استعدادًا لاستقبال نهائي كأس الملك بين فريقي التعاون والفيصلي الذي ينطلق بعد قليل أمام حضور جماهيري.

ملعب الملك فهد جاهز لاستقبال النهائي

ونشر حساب وزارة الرياضة عبر “تويتر” صورًا من آخر استعدادات “درة الملاعب” لاستقبال نهائي أغلى الكؤوس.

وكانت جماهير الفريقين، حرصوا على الوصول لـ درة الملاعب لأخذ أماكنهم والاستعداد لمتابعة المباراة، وذلك بعد قرار وزارة الرياضة بحضور 40% من الجماهير ضمن الطاقة الاستيعابية للملاعب.

حكم بولندي يُدير نهائيين للبطولة نفسها خلال أشهر

يذكر أن الحكم البولندي مارتشينياك سيدير لقاء نهائي كأس الملك على ملعب الملك فهد الدولي، وهو من كان أدار نهائي كأس الملك موسم 2019/2020 بين فريقي الهلال والنصر على “درة الملاعب” في نوفمبر الماضي.

شارك الخبر







شارك الخبر