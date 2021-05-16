شاهد هنود يتخلصون من ضحايا كورونا في الأنهار !

المواطن- متابعة

قالت حكومة ولاية أوتاربراديش، بشمال الهند، إنه تم العثور على جثث ضحايا كوفيد-19 ملقاة في بعض الأنهار الهندية، وذلك بسبب الفقر والخوف من المرض في القرى.



وصدمت هذه الصور التي توثق جثثًا ملقاة في نهر الجانج المقدس، الشعب الهندي الذي يعاني من أسوأ زيادة في عدد إصابات فيروس كورونا في العالم.

وبحسب وكالة رويترز، قال المسؤول الكبير بالولاية، مانوج كومار سينغ: لدى الإدارة معلومات تفيد بإلقاء جثث من توفوا نتيجة كوفيد-19 أو أي مرض آخر في الأنهار بدلا من التخلص منها وفقا للطقوس المناسبة، نتيجة لذلك تم انتشال جثث من الأنهار في مناطق كثيرة.

تعزيز موارد الرعاية الصحية

وحث رئيس الوزراء ناريندرا مودي المسؤولين، على تعزيز موارد الرعاية الصحية بالريف وتعزيز المتابعة مع انتشار فيروس كورونا بسرعة في تلك المناطق بعد اجتياحه المدن.

أسباب التخلص من الجثث في الأنهار

وبحسب المسؤولين فإنه من بين الأسباب المحتملة للتخلص من الجثث في الأنهار نقص الأموال اللازمة لشراء مواد مثل الحطب لحرق الجثث والمعتقدات الدينية في بعض المجتمعات وتخلص العائلات من الضحايا خوفاً من المرض.

وقالت حكومة الولاية إنها ستدفع 5 آلاف روبية (68 دولاراً) للأسر الفقيرة لحرق جثث الموتى أو دفنها.

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