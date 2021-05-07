شباك الشباب تُوصل جوميز لهدفه الـ100

المواطن - محمد سمعه

احتفل المهاجم الفرنسي بافيتيمبي جوميز، لاعب الهلال، بالوصول للهدف رقم 100 مع الزعيم في كل البطولات، وذلك بعد أن سجل ثنائية في شباك الشباب بالشوط الأول من مباراة الفريقين.

جوميز يسجل ثنائية خلال 25 دقيقة:

وكان جوميز سجل الهدف الأول لـ الهلال بالدقيقة الثالثة ثم أضاف الهدف الثاني بالدقيقة الـ25 من ركلة جزاء.

جوميز يتصدر هدافي دوري المحترفين:

ووصل عدد أهداف جوميز بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالموسم الحالي حتى الآن، 20 هدفًا بعد ثنائيته بـ شباك الليث.

وكان اسم جوميز ارتبط قبل المباراة بالرحيل عن نادي الهلال، والانتقال لفريق طرابزون سبور التركي أو فريق إنتر ميامي الأمريكي، وذلك بعدما تحدثت تقارير صحفية عن اهتمام الهلال بضم المالي موسى ماريجا لاعب فريق بورتو البرتغالي.

يذكر أن جوميز كان انضم لفريق الهلال في صيف 2018 قادمًا من غلطة سراي التركي.

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