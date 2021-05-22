شرطان لـ تتويج أتلتيكو مدريد بـ الدوري الإسباني

المواطن - محمد سمعه

يترقب عشاق الكرة الإسبانية الإثارة التي تنطلق اليوم السبت بين فريقي أتلتيكو مدريد وريال مدريد حول المنافسة على لقب الليجا في الجولة الـ38 والأخيرة.

موعد مباراتي أتلتيكو مدريد والريال

وستنطلق مباريات الجولة الأخيرة من الليجا اليوم، حيث يلعب الأتلتيكو مع فريق بلد الوليد، وريال مدريد مع فياريال وتنطلق المباراتان في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم بتوقيت المملكة.

ويُوجد شرطان فقط ليُحقق الأتلتيكو لقب الدوري الإسباني، أولهما هو فوز الأتلتيكو حيث سيتوج بطلًا لليجا حتى وإن فاز ريال مدريد، وثاني الشروط هو خسارة الريال من فياريال، في حال خسارة الأتلتيكو من فريق بلد الوليد، حيث سيظل الفارق بين الفريقين نقطتين لمصلحة الأتلتيكو.

وكان نادي برشلونة ودع سباق المنافسة على لقب الدوري الإسباني مؤخرًا، وذلك بعد خسارته من فريق سيلتا فيغو، بالجولة الـ37، بينما فاز أتلتيكو مدريد على نادي أوساسونا، وفاز ريال مدريد على أتلتيك بيلباو بهدف دون رد يوم الأحد الماضي.

أهم مباريات اليوم بـ الدوري الإسباني

وستنطلق مباريات الجولة الـ38 من الدوري الإسباني اليوم، حيث تُقام سبع مباريات تنطلق في تمام السابعة مساءً بتوقيت المملكة، حيث يلعب ” سيلتا فيغو ضد ريال بيتيس، أوساسونا ضد ريال سوسيداد، ريال مدريد ضد فياريال، بلد الوليد ضد الأتلتيكو، إيبار ضد برشلونة، إلتشي ضد أتلتيك بيلباو، فالنسيا ضد هويسكا”.

وكان الأرجنتيني دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد أكد على أن لاعبي فريقه مستعدون للتضحية بأرواحهم للظفر بلقب الليجا.

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