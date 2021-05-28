شرطة الرياض تطيح بلص سرق مركبة بداخلها امرأة بحي طويق

المواطن - الرياض

تمكنت شرطة منطقة الرياض من القبض على شخص ظهر في مقطع فيديو يسرق مركبة بداخلها امرأة بحي طويق.

سرقة مركبة بداخلها امرأة

وأوضح الأمن العام أنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر من خلاله قيام أحد الأشخاص بسرقة مركبة بداخلها امرأة أثناء توقفها بوضع التشغيل بإحدى الطرق الفرعية بحي طويق غرب مدينة الرياض فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن تمكن الجهات المختصة بشرطة منطقة الرياض من تحديد هوية الجاني والقبض عليه.

الكشف عن هوية الجاني

وتبين أن الجاني مواطن بالعقد الثالث من العمر كما تم القبض على مواطن آخر في العقد الرابع من العمر لمشاركته للمتهم الأساسي بالجرم.

وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهما أقرا بما نسب إليهما وتم التوصل لموقع إخفاء السيارات المسروقة واستردادها وجرى إيقافهما تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات النظامية.

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