شرطي عربي ينشق عن قوات الأمن الإسرائيلية وينضم للمقاومة الفلسطينية

المواطن - متابعة

أعلن رجل الأمن موسى زبيدات انسحابه من الشرطة الإسرائيلية والانخراط في النضال الشعبي، ليكون أول شرطي عربي يقدم على هذه الخطوة بحسب قناة روسيا اليوم.

وجاءت خطوة زبيدات على خلفية أعمال الشغب والاحتكاكات المتواصلة منذ مطلع الأسبوع الجاري في عدد من المدن الإسرائيلية بين السكان اليهود والعرب.

ويشهد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي منذ 8 مايو تصعيدًا حادًا مستمرًا بدأ باندلاع اشتباكات في منطقة الحرم القدسي الشريف وحي الشيخ جراح في القدس، حيث تنفذ إسرائيل إجراءات لطرد عائلات فلسطينية من منازلها.

شجاعة زبيدات

وقبل أيام أشاد المتحدث الرسمي باسم شرطة إسرائيل الرائد وسيم بدر بشجاعة الشرطي الرقيب، موسى زبيدات، حيث نجح في إنقاذ حياة 3 أطفال، من حريق نشب داخل منزلهم في قرية جسر الزرقاء.

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