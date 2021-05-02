شرط بقاء بيتي مارتينيز في النصر

المواطن - محمد سمعه

يُعاني اللاعب الأرجنتيني بيتي مارتينيز لاعب الفريق الكروي الأول بنادي النصر حاليًا من الإصابة منذ شهر مارس الماضي.

بيتي مارتينيز غاب عن النصر لشهرين

وكان مارتينيز عانى من إصابة في مباراة الأهلي التي أُقيمت بـ مارس الماضي حيث خسر الراقي أمام النصر بثنائية لهدف في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبحسب “الرياضية” فإن مارتينيز لن يتواجد في قائمة الفريق الأول في حال غاب 6 أشهر حيث سيبحث النصر عن ضم بديل له في الصيف ويُقيد بفترة الانتقالات الشتوية.

وإذا كانت مدة علاج بيتي مارتينيز أقل من 5 أشهر فسوف يضمن مكانه في النصر.

وبوقت سابق، أبلغ بيتي مارتينيز نجم النصر مفاجأة سارة للجهاز الطبي بالفريق الكروي الأول حول نوع إصابته، وذلك قبل خضوعه للفحوصات الطبية بعد أن تعرض لإصابة قوية في مباراة الأهلي.

وكان برنامج “الحصاد الرياضي” المذاع على قناة 24 الرياضية قال إن مارتينيز، أبلغ الجهاز الطبي بالعالمي بأنه لا يشعر بآلام قطع الرباط الصليبي في ركبته.

وبعد الفحوصات اكتُشف أن مارتينيز يُعاني من تمدد بالركبة، وليس قطعًا بالرباط الصليبي.

مواجهة قوية بين النصر والفيصلي

يذكر أن نادي النصر سيواجه، فريق الفيصلي يوم الأربعاء المقبل بالجولة الـ26 والمؤجلة بين الفريقين بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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