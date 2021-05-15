شرط لحصول العاملين في القطاع الخاص على قرض العمل الحر من بنك التنمية

المواطن - الرياض

رد بنك التنمية الاجتماعية على استفسار مواطن يعمل في القطاع الخاص ويريد الحصول على قرض العمل الحر.

شرط:

وقال البنك عبر تويتر، اليوم السبت، إنه في حال كان المتقدم غير موظف أو يعمل في القطاع الخاص، يشترط إحضار كفيل يعمل في جهة حكومية وما يزال على رأس الِعمل وذي ملاءة مالية تسمح له بالكفالة، حيث يتم استقطاع قيمة القسط الشهري من الكفيل في حال تعثر أو تأخر العميل عن السداد.

تمويل رقمي سريع:

وفي وقت سابق أكد بنك التنمية الاجتماعية أنه يقدم تمويلًا رقميًّا وسريعًا للمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة، عبر منصات التقنية المالية.

ودعا البنك إلى التقديم عبر الرابط التالي: هنا.

وبإمكان المنشآت متناهية الصغر والصغيرة أن تختار التمويل المطلوب سواء تمويل رأس المال العامل أو تمويل طويل الأجل بناء على الغرض من التمويل.

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