شرط يُبقي ميسي في برشلونة

المواطن - مروة نبيل

لا زال الغموض يُخيم على موقف الأرجنتيني ليونيل ميسي بشأن توقيع عقد جديد مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني.

شرط ميسي للاستمرار:

وأشارت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، إلى أنه من المتوقع استجابة ميسي للتجديد مع برشلونة، بمجرد انتهاء الموسم يوم 23 مايو الجاري.

وأضافت: “يتضمن العرض المبدئي المطروح من جانب برشلونة حصول ميسي على نصف راتبه الحالي، خلال العامين المقبلين، على أن يتم تعويضه بمنحه الفارق عبر عمله كسفير للنادي في الولايات المتحدة لاحقًا”.

وتابعت الصحيفة الإسبانية: “من الممكن أن يذهب البرغوث للمشاركة مع منتخب بلاده الأرجنتين في كوبا أمريكا هذا الصيف، دون وضع توقيعه على العقد الجديد مع برشلونة”.

ولفتت إلى أن النجم الأرجنتيني مستعد للبقاء مع برشلونة، مضيفة: “لكنه يريد أن يعرف بالتفصيل العرض المادي للنادي وكذلك المشروع الرياضي الذي تم إعداده” من قبل الإدارة المنتخبة الجديدة برئاسة لابورتا”.

مشروع برشلونة للفوز بالألقاب:

وأكدت تقارير صحافية مؤخرًا بأن النجم الأرجنتيني يريد مشروعًا للفوز بالألقاب، لذلك أعطى نادي برشلونة الضوء الأخضر لحسم صفقة سيرجيو أجويرو صديقه ومهاجم مانشستر سيتي الحالي.

وعلى الرغم من أن علاقة ميسي ببرشلونة ستنتهي يوم 30 يونيو المقبل، إلا أن البرغوث قد ينتظر حتى 11 يوليو بعد نهاية مشاركته مع المنتخب الأرجنتيني الأول لكرة القدم في بطولة كوبا أمريكا لحسم قراره حول مستقبله.

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