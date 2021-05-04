شرفيو الهلال يدعمون الفريق

المواطن - مروة نبيل

شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مساء الاثنين، حضورًا شرفيًّا؛ من أجل تحفيز اللاعبين على تقديم الأفضل خلال الفترة المقبلة.

شرفيو الهلال يحفزون اللاعبين:

ولفت الإعلامي حمد الصويلحي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قبل قليل، إلى أن أعضاء شرف الهلال، الأمر عبدالله بن مساعد، نواف بن سعد، فهد بن محمد وأحمد بن سلطان تواجد في المران.

وأضاف الصويلحي أن أعضاء الشرف حرصوا على الالتقاء برئيس مجلس الإدارة، فهد بن نافل كدعم للفريق الأول لكرة القدم خلال هذه المرحلة المهمة من الموسم.

الزعيم هذا الموسم

وأنهى الزعيم مشواره في مرحلة المجموعات بمنافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2021 في المركز الثاني برصيد 10 نقاط، بالتساوي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي استقلال دوشنبه الطاجيكي المتصدر، ليتأهل إلى الدور التالي ضمن أفضل ثان.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة نظيره الشباب، مساء يوم الجمعة المقبل، على ملعب الأمير خالد بن سلطان في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

شارك الخبر







شارك الخبر