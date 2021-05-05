شركة معادن تعلن عن وظائف شاغرة بعدة مناطق

المواطن - الرياض

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية (معادن) عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر 4 وظائف لذوي الخبرة من حملة الدبلوم فما فوق بعدة مناطق.

تفاصيل الوظائف الشاغرة

وتضمنت الوظائف ما يلي: أخصائي عقود أول (مدينة رأس الخير الصناعية)، مدير عمليات محطة خط أنابيب المياه (العطيف)، مسؤول مشتريات – المعاملات (طريف)، مدير عمليات الاندماج والاستحواذ (الرياض).

رابط التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة التعدين العربية السعودية (معادن) أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي ( هنا ).

شارك الخبر







شارك الخبر