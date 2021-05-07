شروط الدخول الآمن إلى الأماكن المزدحمة

المواطن - الرياض

أعادت وزارة الصحة التذكير بشروط الدخول الآمن إلى الأماكن المزدحمة.

وقالت الصحة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: إن الدخول الآمن للأماكن العامة يتطلب (تفعيل تطبيق توكلنا- التباعد- تحديد عدد الزوار في كل منشأة- التأكد من لبس الكمامة- التبليغ عن وجود مخالفات- قياس درجة الحرارة).

كورونا في السعودية:

وكشفت وزارة الصحة عن توزيع إصابات كورونا الجديدة كما أعلنت عن تعافي (1061) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (407650) حالة.

عدد الحالات النشطة:

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًّا في المملكة إلى (9750) حالة، من بينها (1311) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (424445) حالة، توفي منهم (7045) حالة.

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