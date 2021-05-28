المواطن - الرياض

أعلنت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عن فرصة توظيف شاغرة للجنسين على رتبة معيد تشمل الابتعاث لإكمال الدراسات العليا والالتحاق كأعضاء هيئة تدريس في كليات الجامعة.

شروط وظائف جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

واشترطت الجامعة في المتقدمين على الوظائف ما يلي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

ألا يزيد عمر مقدم الطلب عند تقديم الطلب عن (30) سنة.

ألا يقل المعدل التراكمي في درجة البكالوريوس عن (3/4 أو 4/5).

يجب إكمال دراسة المؤهلات كطالب منتظم.

يجب معادلة أي مؤهلات من جامعات غير سعودية من وزارة التعليم وتقديمها مع الوثائق.

اجتياز متطلبات وشروط الجامعة وأقسامها الأكاديمية بما في ذلك المقابلة الشخصية.

لن يتم النظر في أي طلبات غير مستوفية للشروط المطلوبة أو غير مكتملة.

التقديم على وظيفة واحدة فقط (في حال التقدم لأكثر من وظيفة يعتبر طلب التوظيف ملغى).

المزايا والفوائد

– الحصول على مكافآت شهرية حسب حجم الأسرة.

– الحصول على بدل المراجع والكتب وطباعة التقارير.

– تأمين طبي للموظف وعائلته.

– تذاكر سفر سنوية للموظف وعائلته.

المستندات المطلوبة

– صورة من بطاقة الهوية الوطنية.

– صورة من شهادة البكالوريوس والسجل الأكاديمي.

– صورة من معادلة المؤهل للخريجين من الجامعات غير السعودية من وزارة التربية والتعليم.

طريقة التسجيل في وظائف جامعة الملك فهد

وقالت الجامعة إن التسجيل عبر البوابة الإلكترونية للتوظيف من خلال الرابط التالي (هنا).

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