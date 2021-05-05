شوط أول مثير ينتهي بتقدم النصر بثلاثية

المواطن - محمد سمعه

أنهى نادي النصر الشوط الأول المثير أمام الفيصلي متقدمًا بنتيجة 3/ 2، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ26 بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

27 دقيقة مثيرة بين النصر والفيصلي:

وشهدت أول 27 دقيقة من عمر الشوط الأول بين النصر والفيصلي 4 أهداف مثيرة في مباراة أظهرت الشهية التهديفية المفتوحة بين الفريقين، بالإضافة للأخطاء الدفاعية الكارثية من قبل مدافعي وحارسي الفريقين.

البداية التهديفية كانت مع اللاعب المغربي نور الدين أمرابط بالثانية الـ14، ثم تعادل جيليرمي للفيصلي بالدقيقة الـ11، ثم أضاف سامي النجعي الهدف الثاني لأصفر العاصمة بالدقيقة الـ15، ثم بعدها بـ12 دقيقة سجل هشام فايق هدف التعادل الثاني لعنابي سدير بالدقيقة الـ27.

بيتروس يُرجح الكفة للعالمي:

ولم يستسلم نادي النصر، ليُسجل اللاعب البرازيلي بيتروس ثالث أهداف النصر بالدقيقة الـ40 من تصويبة مخادعة للحارس مصطفى ملائكة.

يذكر أن المباراة بين النصر والفيصلي تُقام على ملعب مرسول بارك في الرياض، وتأتي بعد شهر بالضبط من مواجهة الفريقين في نصف نهائي كأس الملك يوم 4 إبريل الماضي على ملعب “مرسول بارك” حيث فاز الفيصلي بهدف دون رد.

ويحتاج النصر للفوز من أجل الوصول للمركز الخامس في جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 39 نقطة.

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