صاروخية بريجوفيتش تمنح التقدم لـ الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

نجح المهاجم الصربي ألكسندر بريجوفيتش لاعب نادي الاتحاد في افتتاح التسجيل للعميد في شباك نادي أبها وذلك ضمن منافسات الجولة الـ28 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتلقى بريجوفيتش الكرة مرتدة من دفاعات العميد، ليسددها بقوة على يمين حارس أبها، الذي تابع الكرة ولم يتمكن من صدها عند حلول الدقيقة السابعة من عمر المباراة.

فوز الاتحاد يقربه من الوصافة

جدير بالذكر أن العميد يسعى للفوز من أجل الوصول للنقطة رقم 50، والاقتراب من الوصافة، حيث سيفصل بين العميد والشباب نقطة واحدة فقط، خاصة أن الشباب يحتل المركز الثاني بعد فوزه أمس الأربعاء على فريق العين بخماسية لهدف.

العميد يسعى للفوز بعد تعادلين

يذكر أن نادي الاتحاد كان تعادل مع ضمك بالجولة السابعة والعشرين، وتعادل قبل ذلك بالجولة الـ26 ضد فريق الباطن، مما أثار قلق جماهير العميد حول قدرة الفريق على الفوز بلقب الدوري.

شارك الخبر







شارك الخبر