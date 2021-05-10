صدى وتفاعل عالمي لتفاصيل الحجر الأسود ومقام إبراهيم

المواطن - مكة المكرمة

استخدمت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أحدث تقنيات التصوير عالية الجودة، لتوثق الحجر الأسود ومقام سيدنا إبراهيم عليه السلام بصور نادرة وحديثة، عبر استخدام تقنية (Focus Stack Panorama)، التي يتم فيها تجميع الصور بوضوح مختلف، حتى تنتج صورة واحدة بدرجة وضوح عالية.

تفاعل واسع:

ولاقت الصور تفاعلًا واسعًا على الحسابات الرسمية للرئاسة في مواقع التواصل الاجتماعي، وجميع وسائل الإعلام المحلية، وأبرز وسائل الإعلام العالمية والإقليمية؛ كونها بادرة نوعية توثق لأول مرة أدق التفاصيل للحجر الأسود ومقام سيدنا إبراهيم عليه السلام.

حدث نوعي:

تجدر الإشارة إلى أن الحدث النوعي أحد خطط وبرامج رئاسة شؤون الحرمين لتوثيق المعالم الإسلامية في المسجد الحرام ومرافقه، وتسخير وسائل الإعلام وسبل الاتصال والتقنية في إبراز رسالة الحرمين الشريفين للمسلمين في أنحاء العالم.

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