صفقة تاليسكا تُغضب الهلاليين

المواطن - محمد سمعه

أثار انتقال اللاعب البرازيلي أندرسون تاليسكا لنادي النصر، غضب جموع كبيرة من جماهير الهلال، وذلك بسبب بطء إدارة فهد بن نافل في حسم الصفقة لمصلحة الزعيم.

ومنذ بداية مايو الحالي، ودخل الهلال في مفاوضات مع اللاعب البرازيلي نجم نادي جوانجزو إيفرجراند الصيني السابق، وذلك لتدعيم الجانب الهجومي لفريق الهلال.

بطء الهلال يُضيع الصفقة

وانتقد الهلاليون بطء إدارة ابن نافل، التي أضاعت الصفقة من أيديهم، حيث استغل النصر تعثر المفاوضات ليتحرك ويحسم الصفقة لمصلحته لمدة 3 مواسم.

تعليق حساب النصر بعد انضمام تاليسكا

وعلق حساب نادي النصر، على انضمام تاليسكا للعالمي قائلًا: ” العالمي مكانه في العالمي”.

جدير بالذكر أن النصر سيسعى خلال الفترة المقبلة، من أجل قيد اللاعب الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف المعار حاليًا لفريق شباب الأهلي دبي الإماراتي.

يذكر أن مشاريبوف كان تُوج بلقب كأس رئيس دولة الإمارات مع فريق شباب الأهلي أمس الأحد.

وسبق للاعب البرازيلي اللعب في صفوف فرق بنفيكا البرتغالي وبيشكتاش التركي وباهيا البرازيلي قبل الانضمام لصفوف نادي النصر.

ويأمل المدرب البرازيلي مانو مينيز مدرب النصر في تدعيم صفوف الفريق بصفقات قوية، خاصة أن المغربي نور الدين أمرابط والأسترالي برادلي جونز والأرجنتيني بيتي مارتينيز يقتربون من مغادرة صفوف النصر.

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