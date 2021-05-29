صفقة دودو تفتح الباب لرحيل 2 من نجوم النصر

المواطن - محمد سمعه

لم يخف نادي النصر مؤخرًا، رغبته بضم اللاعب البرازيلي دودو جناح نادي بالميراس البرازيلي، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

الأقرب لمغادرة النصر في حال تمت صفقة دودو

انتقال دودو إلى أصفر العاصمة سيفتح الباب أمام لاعبين لمغادرة الفريق بعد نهاية الموسم الحالي وهما المغربي نور الدين أمرابط والأرجنتيني بيتي مارتينيز.

أمرابط كان تعرض لانتقادات قوية منذ بداية الموسم الحالي وذلك بسبب هبوط مستواه، كما أن إصابة بيتي مارتينيز المطولة في الركبة جعلت إدارة مسلي آل معمر تفكر في بيعه خلال فترة الانتقالات الصيفية حسبما ذكرت تقارير صحفية من قبل.

ويدرس نادي النصر كذلك الاستغناء عن البرازيلي مايكون الذي لم يقدم المستوى المطلوب منه بعد عودته للعالمي عقب حل أزمة عدم حصوله على مستحقاته المالية.

شرط تخلي بالميراس عن دودو

وكانت تقارير صحفية برازيلية أشارت إلى بالميراس سيرحب بالتخلي عن نجمه البرازيلي دودو مقابل الحصول على 12 مليون يورو سواء من ناديي الهلال أو العالمي، بفترة الانتقالات الصيفية.

وفكر الهلال في ضم نجم نادي بالميراس تعويضًا لعدم قدرته على ضم البرازيلي تاليسكا الذي انضم للعالمي في شهر مايو الجاري.

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