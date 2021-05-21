صفقة شاكيري تُحدد اللاعب الراحل عن الهلال

المواطن - محمد سمعه

ارتبط اسم اللاعب السويسري شيردان شاكيري، نجم ليفربول الإنجليزي، مؤخرًا بالرحيل عن صفوف الريدز بعد نهاية الموسم الجاري.

ويُعاني اللاعب السويسري صاحب الـ29 سنة من عدم اللعب بصورة منتظمة في صفوف الريدز، مما جعل التقارير الإعلامية تُشير إلى إمكانية التعاقد معه من قبل نادي الهلال وفريق فنربخشة التركي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

شاكيري يُعجل برحيل فيتو:

وفي حال تعاقد الأزرق مع اللاعب السويسري، فسيكون اللاعب الأرجنتيني لوسيانو فيتو الأقرب للرحيل، خاصة أنه تعرض لانتقادات قوية من قبل الجماهير الهلالية، بسبب رعونته في تسجيل الفرص التهديفية للأزرق.

جدير بالذكر أن اللاعب شاكيري انضم إلى ليفربول صيف عام 2018، قادمًا من الفريق الأول لكرة القدم بنادي ستوك سيتي، ويمتد عقده مع الريدز حتى يونيو 2023، وشارك في 22 مباراة هذا الموسم، وسجل هدفًا وصنع 4 آخرين.

وبوقت سابق، أكد الإعلامي الرياضي بيدرو ألميدا، اليوم الجمعة، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن نادي الهلال دخل في مفاوضات مع اللاعب السويسري.

مسيرة اللاعب السويسري:

وسبق للنجم السويسري اللعب في صفوف بايرن ميونخ الألماني ونادي إنتر ميلان الإيطالي وبازل السويسري، كما مثل المنتخب السويسري في بطولة كأس أمم أوروبا عام 2016 وفي مونديالي 2014 و2018 في البرازيل وروسيا على الترتيب.

وكان الهلال تعاقد مع المالي موسى ماريجا مهاجم نادي بورتو البرتغالي لمدة 3 مواسم مؤخرًا قبل التفكير في ضم شاكيري.

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