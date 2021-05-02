صفقة ماريجا والهلال مهددة

المواطن - محمد سمعه

لم يُخف نادي الهلال رغبته في التعاقد مع المهاجم المالي موسى ماريجا لاعب الفريق الكروي الأول بنادي بورتو البرتغالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتأتي رغبة الهلال في ضم ماريجا وذلك لخلافة الفرنسي بافيتيمبي جوميز في خط هجوم نادي الهلال.

ولكن كشف صالح اليامي وكيل اللاعبين أن هناك ناديًا تركيًا وآخر قطريًا يتنافسان مع الهلال لضم ماريجا.

تفاصيل عقد ماريجا

وغرد اليامي عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: ” اتفاق الهلال وماريجا موجود بعقد لمدة 3 سنوات قيمته 15 مليون يورو بالإضافة لـ 5 ملايين يورو عند التوقيع ليُصبح إجمالي الصفقة 20 مليون، ولايزال الباب مفتوحًا لـ بورتو لدفع نفس المبلغ مع خيار تركي وقطري، قبل الهلال الأقرب رسميًا وليس شفهيًا”.

يذكر أن موسى ماريجا شارك مع منتخب مالي ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 الأخيرة التي أُقيمت بـ مصر.

سببان يقربان جوميز من الرحيل

وسيرحل جوميز عن الهلال لسبيين وهما تشبعه بالبطولات خاصة أنه حقق دوري أبطال آسيا ودوري المحترفين السعودي ولقب كأس الملك مع الأزرق خلال عامي 2019 و 2020.

والسبب الثاني هو تقدمه بالسن ووصوله لسن الـ35 بالإضافة لرغبة إدارة الهلال في ضم مهاجم أصغر بالعمر ولديه طموح التتويج بالبطولات.

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