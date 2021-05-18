صناعة الورق توقع اتفاقية شراء خط إنتاج بقيمة 58 مليون ريال

المواطن - الرياض

أعلنت الشركة السعودية لصناعة الورق عن توقيع اتفاقية تصنيع وتوريد خط إنتاج لفات المناديل الورقية الخام بطاقة إنتاجية تصميمية تبلغ 30٫000 طن سنوياً، وبلغت قيمة الصفقة 58 مليون ريال.

سداد دفعة مقدمة

وقالت الشركة، في بيان لها، إنه يجب سداد دفعة مقدمة خلال 5 أيام عمل من تاريخ توقيع العقد مقابل ضمان بنكي من المورد والباقي على دفعات تتوافق مع التوصيل والتركيب والتشغيل والاستلام النهائي مع حصول الشركة على ضمان أداء من المورد حسب شروط التعاقد.

آلية تمويل الصفقة

وسيتم تمويل الصفقة عن طريق زيادة رأس المال الشركة والذي تم الانتهاء منه في تاريخ 6 يناير 2021 وجزء من رأس المال العامل. وسوف ينعكس الأثر المالي لهذه الصفقة على الآلات والمعدات وكذلك الالتزامات بقيمة دفعات العقد وبالتزامن مع سدادها، وسيبدأ الأثر المالي للصفقة على القوائم المالية من الربع الثاني 2021.

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