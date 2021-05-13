صورة مبهرة لـ مكة المكرمة في آخر ليالي رمضان من محطة الفضاء الدولية

المواطن - مكة المكرمة

نشرت قناة العربية صورة مبهرة لـ مكة المكرمة، التقطها رائد الفضاء الفرنسي Thomas Pesqute في آخر ليالي شهر رمضان من محطة الفضاء الدولية.

سطوع شديد:

وأظهرت الصورة الحرم المكي والمناطق المحيطة به بسطوع شديد.

نجاح موسم رمضان:

وأعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي نجاح خطة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لموسم رمضان، والتي أكد فيها على تطبيق الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة قاصدي وزوار الحرمين الشريفين، والتي تضمنت (10) محاور رئيسية.

خطة رمضان:

وأكد السديس أن الرئاسة العامة والجهات الأمنية داخل الحرمين الشريفين قامت بتطبيق الإجراءات الاحترازية، والمحافظة على سلامة زوار وقاصدي الحرمين الشريفين، وطبق النظام بحزم وقوة فيما يخص الإجراءات الاحترازية واتباع التعليمات الصحية التي أوصت بها الجهات المختصة، للمحافظة على سلامة وصحة ضيوف الرحمن، مما جعل موسم رمضان لهذا العام (1442هـ) يتم بنجاح رغم الظروف الاستثنائية، وأنه لم يتم بين قاصدي وزوار الحرمين الشريفين أي حالات وبائية.

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