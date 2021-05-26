صور تكشف تطوير الصين لـ قاذفة شبح استراتيجية فتاكة

المواطن- متابعة

تطور الصين سرًا قاذفة شبح استراتيجية، ومن أهم خواصها أنه لا يمكن أن يكشفها رادار، كما يمكنها قصف أهداف بعيدة في المحيط الهادي ويمكن أن تطال أراضي أميركية.

وفي حن كانت هذه القاذفة في الماضي مجرد تكهنات إلا أنه ظهر بالأمس 4 صور في مجلة Modern Weaponry المتخصصة في الصناعات العسكرية، تكشف أن القاذفة Xian H-20 باتت حقيقة.

وهذه القاذفة الصينية الفتاكة منافسة محتملة لقاذفة شهيرة باسم Northrop Grumman B-2 Spirit الموصوفة بأنها داعم أساسي لبرنامج نووي أميركي، بدأ في 1997 لتطوير أسلحة بعيدة المدى.

تهديد المصالح الأمريكية

وقال الخبير بالطائرات الحربية، ومحلل شؤون الدفاع بآسيا والمحيط الهادئ، جون جرافيت إن الميزة الاستراتيجية للقاذفة الصينية هي قدرتها على قصف أهداف بعيدة، ربما في سلسلة جزر غوام الأمريكية.

وتابع أن Xian H-20 ستهدد المصالح الأميركية في منطقة آسيا والمحيط الهادي إذا أصبحت جاهزة للعمل وقد تغيّر قواعد اللعبة.

وبإمكان القاذفة الصينية حمل نفس ما تنقله نظيرتها الأميركية من أسلحة، منها صاروخ باليستي.

قدرات جبارة

وقالت صحيفة التايمز البريطانية، إن القاذفة الشبح الصينية، يمكن أن تصل إلى مناطق أميركية منها غوام، لأنها قادرة على التحليق 8000 كيلومتر من دون التزود بالوقود، كما بإمكانها الوصول أيضًا إلى جزر Mariana الأميركية في المحيط الهادئ، ولو انطلقت من أي بر في الصين.

ويظهر في الصور القسم المعروف باسم weapon bay المخصص في القاذفة لتخزين الأسلحة، كما تظهر الصور جناحي ذيل فيها قابلين للتعديل، إضافة إلى رادار محمول جوًا، ومداخل للهواء خفية، وأيضًا فوهات محرك خفية على جانبي الطائرة المغطى هيكلها بمادة رمادية داكنة، ماصة لمجال الرادار.

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