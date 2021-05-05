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ضبط باكستانيين تورطا بسرقة كيابل كهربائية بقيمة 60 ألف ريال
من مبانٍ تحت الإنشاء في جدة

ضبط باكستانيين تورطا بسرقة كيابل كهربائية بقيمة 60 ألف ريال

2021/05/05
الساعة 4:26 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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ضبط باكستانيين تورطا بسرقة كيابل كهربائية بقيمة 60 ألف ريال
المواطن - واس

‏‎ألقت شرطة مكة المكرمة القبض على مقيمين اثنين من الجنسية الباكستانية تورطا في سرقة كيابل كهربائية من مبانٍ تحت الإنشاء.

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت – بفضل الله – عن تمكن الجهات الأمنية من القبض على مقيمين اثنين من الجنسية الباكستانية في العقد الثالث من العمر ، ارتكبا عدداً من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في سرقة كيابل كهربائية من مبانٍ تحت الإنشاء بمواقع مختلفة بمحافظة جدة وبيعها بطرق غير نظامية، حيث قُدرت المسروقات بمبلغ (60,000) ريال.
وقد جرى إيقافهما واتُخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وأحيلا إلى فرع النيابة العامة.


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