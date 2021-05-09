ضبط قائد المركبة المتسبب في حادث التصادم بالرياض

المواطن - الرياض

أعلن مرور منطقة الرياض، اليوم الأحد، ضبط قائد المركبة المتسبب في الحادث الواقع جنوب حديقة اليمامة مساء السبت ٢٧ رمضان.

مرور منطقة الرياض يضبط قائد المركبة المتسبب في الحادث الواقع جنوب حديقة اليمامة مساء السبت ٢٧ رمضان، حيث هرب من موقع الحادث، وقدم بلاغ بسرقة السيارة، واتضح بعد الضبط عدم صحة أقواله وأنه هو من كان يقود المركبة وقت وقوع الحادث، سيتم استكمال الإجراءات النظامية لإحالته للنيابة العامة https://t.co/O280Mv99RW pic.twitter.com/JYdRsV3pJt — المرور السعودي (@eMoroor) May 9, 2021

ادعاء بسرقة السيارة

وأوضح المرور، في تغريدة عبر “تويتر”، أن قائد المركبة هرب من موقع الحادث، وقدم بلاغاً ادعى خلاله سرقة السيارة.

اتخاذ الإجراءات النظامية

واتضح بعد الضبط عدم صحة أقواله وأنه هو من كان يقود المركبة وقت وقوع الحادث، سيتم استكمال الإجراءات النظامية لإحالته للنيابة العامة.

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