ضبط مفحط دهس أحد المشاة وهرب في الرياض

المواطن - الرياض

ضبط مرور منطقة الرياض قائد المركبة الذي تسبب في دهس أحد المشاة أثناء ممارسة التفحيط بحي الربوة، ثم هرب من موقع الحادث.

إحالة إلى النيابة:

وأكد الحساب الرسمي بموقع تويتر، اليوم الأحد، أنه سيتم استكمال إجراءات الحادث وإحالته إلى النيابة العامة.

ووثّق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة دهس قائد مركبة عددًا من المارة خلال ممارسته “التفحيط” في أحد الطرق.

تصادم ودهس: وأظهر الفيديو مجموعة من الأشخاص أثناء سيرهم بجانب أحد الطرق، فيما أشار متداولو المقطع إلى أن الحادث وقع بعد خروجهم من صلاة العيد مباشرة، قبل أن يتفاجؤوا بقائد مركبة يعود إلى الخلف ويصدمهم بقوة. وحاول بعض المتواجدين في المكان توقيف قائد المركبة، لكنه هرب مُسرعًا من الموقع، تاركًا أحد الأشخاص الذين دهسهم ساقطًا على الأرض جراء معاناته من الحادث.

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