ضبط مفحط عرعر وإحالته للهيئة المرورية

المواطن - عرعر

أعلن مرور منطقة الحدود الشمالية عن ضبط قائد المركبة الذي مارس التفحيط بحي المنصورية في مدينة عرعر.

إحالة للهيئة المروية:

وأكد المرور في تغريدة له عبر تويتر، اليوم الثلاثاء أن المفحط عرض حياته وحياة الآخرين للخطر، وسيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

الالتزام بإجراءات السلامة:

وفي وقت سابق، دعا المرور السعودي إلى الالتزام بإجراءات السلامة والحرص على حفظ أرواح الآخرين من الخطر الذي يمكن أن يتسبب به قائد المركبة عند تعطل مركبته بشكل مفاجئ أثناء السير على الطرق العامة.

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