ضبط مقيمين يمنيين سرقا الأغنام وهربا بعد استيقاف مركبتهما في جازان

المواطن - الرياض

تمكنت الجهات الأمنية في منطقة جازان من القبض على مقيمين يمنيين قاما بسرقة عدد من الأغنام ولاذا بالفرار عند محاولة الجهة الأمنية استيقاف مركبتهما.

وبحسب سناب الداخلية فإنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول والذي يظهر استيقاف الجهة الأمنية لمركبة تحمل بعض الأغنام حيث إن ذلك يعود لحادثة سرقة تمت عن طريق مقيمين من الجنسية اليمنية في العقد الثالث من العمر قاما بالفرار من المركبة عند استيقافها حيث تمكنت الجهات الأمنية من القبض عليهما واستكمال الإجراءات الأولية بحقهما وإحالتهما لفرع النيابة العامة.

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