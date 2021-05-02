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ضبط مواطنين خالفوا الحد من التجمعات في الأحساء
اتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية

ضبط مواطنين خالفوا الحد من التجمعات في الأحساء

2021/05/02
الساعة 1:52 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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ضبط مواطنين خالفوا الحد من التجمعات في الأحساء
المواطن - واس

أعلنت شرطة المنطقة الشرقية عن ضبط عددًا من المواطنين خالفوا الإجراءات الاحترازية والحد من التجمعات في الأحساء.

لائحة الحد من التجمعات:

صَرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد بن فهد الدريهم، أن الجهات المختصة بشرطة محافظة الأحساء، ضبطت عددًا من المواطنين في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، التي تسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا (كوفيد -19 ) ولائحة الحد من التجمعات، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتطبيق العقوبات المقررة نظاماً.


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