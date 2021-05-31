ضبط مواطن ارتكب عدة جرائم سطو على محال تجارية بالرياض

المواطن - واس

أعلنت شرطة الرياض القبض على مواطن ارتكب عددًا من جرائم السطو على محال تجارية.

وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت – بفضل الله – عن تمكن فرق إدارة دوريات الأمن من القبض على مواطن في العقد الثاني من العمر، ارتكب عددًا من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في السطو على محال تجارية في عدد من الأحياء والاعتداء على العاملين فيها وسرقة ما تحويه من بضائع وأموال.

وأشار إلى أن قيمة المسروقات تجاوزت (40,000) ريال، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة.

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