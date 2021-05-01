ضبط 109 من مخالفي نظام البيئة في عدد من المناطق

المواطن - الرياض
أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط 109 من مخالفي نظام البيئة في عدد من مناطق المملكة.
ضبط (109) مخالفين لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة.
@SFES_KSA
@security_gov#وزارة_الداخلية
#لأجل_بيئة_مستدامة pic.twitter.com/rFUyTB2uXe
— وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) May 1, 2021
مخالفون:
وبحسب مقطع فيديو نشرته الداخلية على حسابها الرسمي بموقع تويتر، ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 32 مخالفًا؛ لقيامهم برعي 2389 رأسًا من الإبل والأغنام في مواقع ممنوعة.
حطب ونهل رمال:
كما تم ضبط 69 مواطنًا بحوزتهم 107م3 من الحطب المحلي في الرياض وجدة، معروضة للبيع، وكذلك 4 مخالفين لنهلهم الرمال وتجريف التربة بمنطقة المدينة المنورة.
وضبطت الجهات المختصة بالأمن العام 3 مواطنين مخالفين لنظام البيئة وهم يعرضون حطبًا محليًّا للبيع في مكة المكرمة والمدينة المنورة.
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