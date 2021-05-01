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ضبط 109 من مخالفي نظام البيئة في عدد من المناطق
منهم 32 مخالفًا لقيامهم برعي الإبل في مواقع ممنوعة

ضبط 109 من مخالفي نظام البيئة في عدد من المناطق

2021/05/01
الساعة 8:17 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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ضبط 109 من مخالفي نظام البيئة في عدد من المناطق
المواطن - الرياض

أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط 109 من مخالفي نظام البيئة في عدد من مناطق المملكة.

مخالفون: 

وبحسب مقطع فيديو نشرته الداخلية على حسابها الرسمي بموقع تويتر، ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 32 مخالفًا؛ لقيامهم برعي 2389 رأسًا من الإبل والأغنام في مواقع ممنوعة.

حطب ونهل رمال: 

كما تم ضبط 69 مواطنًا بحوزتهم 107م3 من الحطب المحلي في الرياض وجدة، معروضة للبيع، وكذلك 4 مخالفين لنهلهم الرمال وتجريف التربة بمنطقة المدينة المنورة.

وضبطت الجهات المختصة بالأمن العام 3 مواطنين مخالفين لنظام البيئة وهم يعرضون حطبًا محليًّا للبيع في مكة المكرمة والمدينة المنورة.


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