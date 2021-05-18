ضبط 2.7 مليون قرص إمفيتامين مخدر وضبط مقيمين ونازح

المواطن - واس

نجح رجال مكافحة المخدراتفي القبض على مقيمَين ونازح لمحاولتهم تهريب (2,700,000) قرص إمفيتامين مخدر بمحافظة جدة ومدينة الرياض.

إحباط محاولة تهريب (2,700,000) قرص إمفيتامين مخفية داخل سقف مقطورة شاحنة بميناء جدة الإسلامي.#الحرب_على_المخدرات pic.twitter.com/psh7FTYuJ1 — وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) May 18, 2021

وصرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد النجيدي بأن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المواد المخدرة إلى المملكة أسفرت – بتوفيق الله – عن إحباط محاولة تهريب (2,700,000) قرص إمفيتامين مخدر مخفية داخل سقف مقطورة شاحنة، حيث تمت متابعتها وضبطها بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بميناء جدة الإسلامي.

وأوضح النجيدي أنه تم القبض على المتورطين في محاولة تهريبها بمحافظة جدة ومدينة الرياض، وهم (3) متهمين، مقيمان من الجنسيتين السودانية والسورية، ونازح.

وأكد أنه تم إيقاف المقبوض عليهم، واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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