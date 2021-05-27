ضبط 2539 مركبة لوقوفها في أماكن ذوي الإعاقة

المواطن - الرياض

أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الخميس، ضبط 2539 مركبة مخالفة في جميع أنحاء المملكة قام أصحابها بالوقوف بالأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.

تنظيم حملة ميدانية

وقالت الإدارة العامة للمرور عبر حسابها الرسمي في “تويتر” إنها بدأت بالحملة الميدانية لمخالفي مواقف الأشخاص ذوي الإعاقة.

الالتزام بقواعد المرور

وجاء ذلك ضمن العمل الميداني المستمر التي تقوم به إدارات المرور في جميع مناطق المملكة لضبط المركبات المخالفة، ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصصة لهذه الفئة، مهيبة بالجميع التعاون، والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.

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