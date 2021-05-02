ضبط 3 مواطنين من أرباب السوابق نفذوا سرقات بـ 550 ألف ريال بالرياض

المواطن - الرياض

تمكنت شرطة منطقة الرياض من ضبط 3 مواطنين من أرباب السوابق نفذوا جرائم سرقة وسطو على المنازل والمتاجر واستولوا على أموال بقيمة 550 ألف ريال.

تفاصيل ضبط الجناة

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت – بفضل الله – عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على (3) مواطنين من أرباب السوابق، في العقد الثالث من العمر، ارتكبوا (6) جرائم، تمثلت في سرقة المنازل والمتاجر، والاستيلاء على ما تحويه من بضائع وأجهزة إلكترونية وممتلكات تقدر بقيمة (550,000) ريال وتم استردادها.

ضبط المركبة المستخدمة في السرقة

وأضاف أنه تم أيضا ضبط المركبة المستخدمة في السرقة، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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