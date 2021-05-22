ضبط 4 أطنان من حشيشة الكيف قبل تهريبها من لبنان

المواطن - متابعة

تمكن مكتب مكافحة المخدرات في جنوب لبنان بالتنسيق مع مكتب جمارك صيدا، وتحت إشراف النيابة العامة الاستئنافية في الجنوب، من ضبط كميات كبيرة من حشيشة الكيف موضبة في صناديق حديدية على متن شاحنتين معدتين للنقل الخارجي محملتين بخردة الحديد كانتا متوقفتين في شارع فرعي قرب مستديرة مرجان في مدينة صيدا.

تهريب حشيشة الكيف

وذكرت وكالة الأنباء الوطنية اللبنانية أن قوة من مكتب مكافحة المخدرات عملت على إفراغ حمولتي الشاحنتين وتفتيشهما بشكل دقيق لكشف ما إذا كان هناك المزيد من المخدرات المهربة، حيث تم ضبط 32 برميلاً بداخلها كميات من حشيشة الكيف.

ضربة استباقية

وكانت الشاحنتان في الطريق إلى مرفأ صيدا، وتم ركنهما في شارع فرعي، وفرا قائديهما إلى جهة مجهولة، عندما تم الكشف أمس عن عملية تهريب عدة أطنان من حشيشة الكيف ضمن أكوام من الخردة تم شحنها برًا من البقاع إلى صيدا، لتحميلها على متن باخرة تجارية متوجهة إلى جمهورية مصر العربية.

من جهتها، ذكرت عدة مصادر صحافية أن كمية المضبوطات بلغت 4 أطنان من معجون الحشيش المخدر كانت معدة لتهريبها إلى ميناء الإسكندرية عبر إحدى البواخر التجارية.

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