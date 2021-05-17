ضبط 45 شخصاً في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية بالشمالية

المواطن - الحدود الشمالية

تمكنت الجهات الأمنية بشرطة منطقة الحدود الشمالية من القبض على 45 شخصًا في أحد المنازل، في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

تجمع مخالف للاحترازات

وفي التفاصيل فقد صَرّح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الحدود الشمالية العقيد متعب الخميس، أن الجهات الأمنية المختصة، ضبطت (45) شخصًا في أحد المنازل، في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، التي تسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا (كوفيد -19).

اتخاذ الإجراءات النظامية

وأضاف العقيد متعب الخميس أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية، وتطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحق الداعي وكل من حضر التجمع محل المخالفة.

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