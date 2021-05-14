ضبط 8 مواطنين ومقيم يمني تورطوا بنقل سوائل بترولية في القصيم

المواطن - الرياض

نجحت الجهات الأمنية في منطقة القصيم في القبض على 8 مواطنين ومقيم من الجنسية اليمنية في العقدين الثاني والثالث من العمر، وذلك لتورطهم بنقل وحمل سوائل بترولية قابلة للاشتعال بطريقة غير آمنة.

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن الجهات الأمنية تمكنت – بفضل الله – من القبض على (8) مواطنين، ومقيم من الجنسية اليمنية، في العقدين الثاني والثالث من العمر، يقودون دراجات نارية ومركبة بشكل متهور في أحد الشوارع الرئيسة بمحافظة الرس دون مراعاة لسلامة سالكي الطريق، ما يعد مخالفًا لنظام المرور، مع مخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا ( كوفيد 19 )، والتباهي بذلك ونشره في مواقع التواصل الاجتماعي، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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