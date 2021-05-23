ضربة موجعة لـ أبها قبل مواجهة الأهلي

المواطن - محمد سمعه

تلقى الفريق الكروي الأول في أبها، ضربة موجعة، وذلك قبل مواجهة النادي الأهلي في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسيلعب أبها مع الراقي مساء بعد غد الثلاثاء وذلك ضمن منافسات الجولة الـ29 ” قبل الأخيرة” من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أبها يفقد أهم عناصره قبل مباراة الأهلي

وسيفقد أبها، خدمات اللاعب رياض شراحيلي حيث لن يشارك ضد الراقي بسبب معاناته من إصابة عضلة الفخذ الأمامية بحسب “الرياضية”.

أبها لا يتحمل خسارة جديدة

ويبحث المدرب التونسي عبدالرزاق الشابي، مدرب أبها عن إيجاد بديل للاعب رياض شراحيلي للمشاركة ضد الأهلي، خاصة أن الفريق الأبهاوي لا يريد أي تعثر جديد بـ دوري المحترفين لتعزيز فرصه بالبقاء في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم المقبل.

وكان فريق أبها، خسر من نادي الاتحاد يوم الخميس الماضي بهدفين لهدف في الجولة الـ28 بـ دوري المحترفين، مما جعل رصيد أبها يتوقف عند 34 نقطة في المركز الثاني عشر في جدول الترتيب.

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