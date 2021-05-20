ضمك يتألق خارج أرضه بدوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

يسعى ضمك لمواصلة تفوقه خارج أرضه في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وتجاوز عقبة الوحدة اليوم.

ضمك يتألق خارج ملعبه

وأشار حساب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن ضمك يخوض أطول سلسلة له من عدم الخسارة خارج أرضه في البطولة برصيد 4 مباريات.

ويسعى فارس الجنوب للظهور بشكل مميز في مباراة الوحدة اليوم، وخطف الثلاث نقاط، أملًا في إنعاش حظوظه بالبقاء في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الرياضي المقبل.

الفريقان في دوري محمد بن سلمان

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة ضد نظيره ضمك اليوم على استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة الـ28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة في المركز الـ14 بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 30 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن فارس الجنوب صاحب المركز الـ15 وقبل الأخير.

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