ضمك يحرم الاتحاد من وصافة دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

انتهت، منذ قليل، مباراة ضمك ضد الاتحاد ضمن منافسات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ليفقد العميد فرصة خطف الوصافة.

ضمك ضد الاتحاد

بدأت مباراة ضمك ضد الاتحاد التي أُقيمت على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها بشكل سريع، وتمكن أصحاب الأرض من فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 8 دقائق فقط عن طريق إيميليو زيلايا.

واستغل الأرجنتيني إيميليو زيلايا كرة عرضية من لعبة ثابتة، وقابلها برأسية رائعة، ليهز شباك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد مبكرًا، ينتفض لاعبو العميد بحثًا عن تسجيل التعادل سريعًا.

وكاد أن يسجل غاري رودريغيز هدف التعادل عند الدقيقة 23 بعد تلقيه تمريرة مميزة من البرازيلي رومارينيو، إلا أن الدفاع أنقذ الكرة من على خط المرمى، لتستمر المحاولات، ولكن دون جدوى، لينتهي الشوط الأول من مباراة ضمك ضد الاتحاد بتأخر العميد.

محاولات اتحادية مستمرة

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، استمرت محاولات الاتحاد أملًا في تسجيل التعادل مبكرًا، وأهدر مهاجمه ألكسندر بريجوفيتش فرصة سهلة أمام المرمى، وتألق حارس ضمك وتصدى لتسديدة قوية من سعود عبدالحميد عند الدقيقة 54.

واستمرت محاولات لاعبي العميد وسط تألق من مدافعي وحارس مرمى الفريق الضيف، قبل أن ينجح رودريغيز في تسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 84 من تسديدة من داخل منطقة الجزاء، لتنتهي أحداث المباراة بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1/1.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك رصيده إلى 31 نقطة، ليتقدم إلى المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تجمد رصيد الاتحاد عند 36 نقطة ليفشل في خطف الوصافة بعد تعثر الشباب بالخسارة أمام الاتفاق؛ ويتراجع إلى المركز الرابع، بعدما انتزع التعاون المركز الثالث.

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