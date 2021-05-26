ضمك يعزز فرص بقائه بـ دوري محمد بن سلمان للمحترفين

المواطن - محمد سمعه

نجح الفريق الكروي الأول بـ ضمك في الفوز على الباطن بثنائية دون مقابل، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ29 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أحداث مباراة ضمك والباطن:

وأنعش فارس الجنوب فرصه بالبقاء في دوري المحترفين، بعد أن حقق الفوز مساء اليوم.

وبدأ الشوط الأول من المباراة بأداء هادئ من قبل الفريقين، حيث لم ينجح أيٌّ منهما في إحراز الهدف الأول، لينتهي بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، كثف فريق فارس الجنوب من محاولاته الهجومية، ليحرز الهدف الأول عبر اللاعب إيميليو زيلايا بالدقيقة الـ73، بينما تمكن اللاعب عبدالله العمار من إحراز الهدف الثاني بالدقيقة الـ85.

الباطن في دائرة الخطر:

وبعد نهاية اللقاء، أصبح رصيد ضمك 33 نقطة بالمركز الـ13، بينما تجمد رصيد الباطن عند 33 نقطة في المركز الرابع عشر.

يذكر أن العين كان ضمن الهبوط رسميًّا لـ دوري الدرجة الأولى، بعد خسارته من فريق النصر.

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