طائرات القوات الجوية اليونانية تصل قاعدة الملك فيصل للمشاركة في عين الصقر 2

المواطن - الرياض

وصلت، اليوم الاثنين، إلى قاعدة الملك فيصل الجوية بالقطاع الشمالي، طائرات القوات الجوية اليونانية المقاتلة من طراز F 16 للمشاركة في تمرين عين الصقر 2 الذي سيُنفَّذ خلال الشهر الحالي.

معايير عالية:

وكان في استقبالهم قائد قاعدة الملك فيصل الجوية بالقطاع الشمالي قائد التمرين، اللواء الطيار الركن ناصر بن سعيد القحطاني، والذي أكد أن التمرين يأتي في إطار التعاون العسكري بين البلدين الشقيقين، مشددًا في الوقت ذاته على أهمية هذا التمرين والذي ينفذ في نسخته الثانية وفق أعلى المعاييّر التدريبية وكذلك الاحترازات الوقائية لجائحة كورونا.

صقل وتطوير المهارات:

ويهدف التمرين إلى صقل وتطوير مهارات الأطقم الجوية والفنية للقوات الجوية المشاركة، ‏إضافة إلى تبادل الخبرات العسكرية في مجال تنفيذ وتخطيط العمليات الجوية ورفع مستوى الجاهزية القتالية.

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