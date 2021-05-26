طبيب جلدية: لقاح كورونا لا يسبب تساقط الشعر

المواطن- محمد داوود- جدة

نفى طبيب الجلدية الدكتور محمد عبدالجليل، ما يتردد عبر رسائل واتساب بأن لقاح كورونا يسبب تساقط الشعر، وأن هناك شريحة إلكترونية في لقاح كورونا تؤدي إلى التصاق المغناطيس في موقع الإبرة، موضحًا أن كل ما جاء في الرسائل المتداولة كلام فارغ ولا يستند لأي معايير علمية.

البلبلة وزرع الخوف

وقال، للأسف هناك من يستغل الظروف لترويج رسائل مغلوطة لإثارة البلبلة وزرع الخوف في نفوس أفراد المجتمع، فمثل هذه الرسائل تنتشر بين حين وآخر، وللأسف يساهم بعض أفراد المجتمع في ترويجها بمجرد إعادة إرسالها مما يترتب عليه انتشار الشائعة بسرعة البرق، لذا ينصح دائمًا بأن تقف مثل هذه الرسائل عند حدود الأفراد ولا تتخطاهم، لكونها رسائل وهمية ولا تستند على طب البراهين أي مجرد رسائل مضللة.

أسباب تساقط الشعر

وحول ادعاءات تساقط الشعر بسبب التحصين مضى قائلًا: هناك أسباب متعددة لتساقط الشعر لا علاقة لها بالتطعيم، وتبدأ من التغييرات في النظام الغذائي وصولًا إلى الأمراض المزمنة، ومنها: وجود خلل في الغدة الدرقية يسبب تساقط الشعر بسبب إفراز هرمونات الجسم، خلل شديد في الجهاز المناعي للجسم قد يسبب تساقط الشعر وضعفًا عامًا في الجسم، الحمل والولادة قد يسببا مشاكل في الشعر أبرزها التساقط والضعف، الالتهابات الشديد في فروة الرأس تسبب تساقط الشعر، الصلع الوراثي، الثعلبة، السعفة، الضغط العصبي، وبعض الأدوية.

وتابع: لقد أثبتت بعض الأبحاث والدراسات أن ارتفاع نسبة الكوليسترول فى الدم قد يسبب تساقط الشعر، والاستخدام المفرط للمواد التي تحتوي على كيماويات مثل “الصبغات، كريمات فرد الشعر، الشامبو”، بجانب التوتر والضغط النفسي والعصبي إذ يسببان التساقط الشديد في الشعر، بالإضافة إلى نقص بعض الفيتامينات في الجسم وخصوصًا فيتامين ب، حيث إنه يعزز صحة الشعر ويمنع التساقط والتلف، كما أن الإجهاد البدني والنفسي يسببان تساقطًا شديدًا في الشعر.

تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات

ولمنع تساقط الشعر دعا الدكتور عبدالجليل إلى اتباع بعض النصائح منها، الإكثار من تناول الأطعمة التي تحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية وخصوصًا التي تحتوي على فيتامين ب مثل الخضراوات والفواكه، الإكثار من شرب السوائل وخصوصًا المياه والعصائر الطبيعية، البعد عن التوتر والضغط النفسي والعصبي.

كما أكد على أهمية ممارسة الرياضة باستمرار حيث إنها تعزز صحة الجسم والشعر والبشرة، استخدام الزيوت الطبيعة في الشعر بدلًا من المواد الكيميائية مثل زيت الزيتون والخروع والجرجير، فتحتوي هذه الزيوت على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية، استخدام فرشاة شعر بسنون واسعة حتى لا تؤثر على بصيلات الشعر.

محاصرة الفيروس الشرس

وشدد الدكتور عبدالجليل في ختام تصريحه على أن مرحلة ما بعد التطعيم تعد من أهم المراحل في محاصرة نشاط الفيروس الشرس، إذ إن التزام الفرد بالإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية واجب عليه لحماية نفسه وحماية المحيطين به في بيت الأسرة وبيئة العمل وفي المجتمع ككل، فالوعي المجتمعي هو حجر الأساس في مواجهة كورونا واحتواء انتشاره؛ لأنه مهما كانت الجهود الوقائية والخطوات الاحترازية، فإنها تظل بلا جدوى دون الالتزام الكامل بها من قبل أفراد المجتمع، فالمجتمعات التي استهانت بتنفيذ التعليمات والإرشادات ما تزال تعاني حتى الآن.

وأكد على أهمية وعي المجتمع والتزامه الكامل بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، فمسؤولية الفرد أصبحت في هذه المرحلة أهم من المراحل السابقة باعتبار أن الفيروس ما زال موجودًا ولم يختفِ أو يضعف، وبالتالي مشيرًا إلى إن وجود أي خلل أو ثغرات يعيد الجهود إلى الخلف، لذا لا بد أن يدرك كل فرد في المجتمع دوره في تطويق فيروس كورونا.

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