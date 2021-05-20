طبيب مارادونا مهدد بالحبس لـ 25 عامًا !

المواطن - محمد سمعه

يواجه طبيب الأسطورة الأرجنتينية الراحل دييغو أرماندو مارادونا احتمالية الحبس لمدة 25 سنة خلف القضبان، وذلك إثر اتهامه بصورة مباشرة بتسببه في وفاة النجم الأرجنتيني في نوفمبر الماضي.

وفاة مارادونا تُفجع العالم

وكان نجم نابولي وبرشلونة الإسباني الأسبق فارق الحياة عن عمر ناهز الـ60 سنة يوم 25 نوفمبر الماضي في منزله بمنطقة تيغري بالعاصمة الأرجنتينية بوينوس آيريس.

وقالت صحيفة The Sun الإنجليزية نقلًا عن تقارير إعلامية إن المحققين في الأرجنتين اتهموا الفريق الطبي للأسطورة الراحلة بالإهمال والتقاعس في أداء مهامهم مما أدى لوفاة الأسطورة الكروية بأزمة قلبية في منزله.

كيف تم تكريم الأسطورة بعد وفاته ؟

وتكريمًا للأسطورة الكروية الراحلة، فقد أُطلق اسمه على ملعب ” أونيكو دي لا بلاتا” بالعاصمة الأرجنتينية بوينوس آيريس.

وكان الملعب تم بناؤه خلال تسعينيات القرن الماضي لفريقي خيمناسيا إسغريما وإستوديانتس، لكن تم تجديده بعد ذلك وافتُتح في عام 2003 ولم يستخدم بشكل كبير من قبل الفريقين.

ويُعد ملعب ” أونيكو دي لا بلاتا” ثاني ملعب يحمل اسم الأسطورة الأرجنتينية مارادونا بعد ملعب ” سان باولو” وهو ملعب فريق نابولي الإيطالي الذي شهد تألقًا لافتًا للنظر من قبل الأسطورة الأرجنتينية الراحلة مع فريق نابولي خلال الفترة من عام 1984 حتى 1991 ميلاديًا.

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