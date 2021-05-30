المواطن - مروة نبيل

أعلنت إدارة مرسول بارك عن طرح تذاكر إضافية لمباراة النصر والاتحاد المقرر إقامتها، مساء اليوم الأحد، في دوري محمد بن سلمان للمحترفين.

تذاكر إضافية لقمة النصر والاتحاد

وذكر حساب مرسول بارك الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “زدنا كم التذاكر.. احجز الآن في منطقة K خلف المرمى، وخليك قريبًا من أكشن منطقة الـ18″، موضحًا أن التذاكر الإضافية لمباراة اليوم متوفرة عبر موقعه الرسمي.

وكان موقع مرسول بارك قد طرح قبل يومين تذاكر مباراة النصر والاتحاد اليوم، وتراوحت أسعارها ما بين 57 ريالًا وحتى 6440 ريالًا، وشهدت إقبالًا جماهيريًا كبيرًا منذ الساعات الأولى لطرحها.

الفريقان في دوري محمد بن سلمان

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضيفًا على العالمي على ملعب مرسول بارك، عند الساعة التاسعة مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ30 والأخيرة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة النصر والاتحاد اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي المركز الخامس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 46 نقطة، فيما يقع العميد في المركز الثالث برصيد 53 نقطة.

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