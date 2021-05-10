طريقة الاعتراض على مخالفة مرورية دون وجود صورة لها

المواطن - الرياض

أوضحت مديرية المرور، طريقة الاعتراض على مخالفة من دون وجود أي صورة لها.

ورد المرور على استفسار في هذا الشأن عبر تويتر، بالقول: إنه يمكن الاعتراض، من خلال مراجعة الهيئة المرورية بإدارة مرور المنطقة لمعرفة تفاصيل المخالفة والاعتراض عليها.

الاعتراض على المخالفات المرورية:

وأطلقت منصة أبشر في وقت سابق خدمة الاعتراض على المخالفات المرورية، سواء التي تم رصدها من قبل رجال المرور أو عن طريق نظام ساهر.

ويمكن الاعتراض على مخالفة مرورية عبر بوابة “أبشر” من خلال الخطوات التالية:

1- الدخول أولًا لحساب المستخدم في منصة أبشر.

2- يتم اختيار “خدماتي”.

3 – يتم اختيار المرور وبعدها اختيار الاعتراض على المخالفات المرورية.

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