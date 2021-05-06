طريقة تتبع الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة

المواطن - الرياض

انشغل العالم خلال الساعات الأخيرة بقضية تتبع الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة، فيما لا تزال التنبؤات بموعد ومكان سقوطه غير ممكنة حتى هذه اللحظة.

وهناك العديد من مواقع الإنترنت التي تتيح تتبع مسار الصاروخ الصيني وغيره من الأقمار الصناعية ومحطات الفضاء التي تسبح في الفضاء الفسيح ومن بين هذه المواقع heavens-above.com الذي يوفر أكثر من طريقة لتتبع مسار الصواريخ.

ولتتبع مسار الصاروخ الصيني كل ما عليك هو كتابة اسم الصاروخ CZ-5B R/B في خانة البحث ثم الضغط على تتبع حيث يتيح الموقع أكثر من خيار للتتبع سواء من خلال الصاروخ الذي يعلوه في المسار أو من خلال أحد الكواكب في المجموعة الشمسية.

مكان سقوط الصاروخ الصيني

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية ذكرت في بيان لها يوم أمس أنه لا يمكن تحديد المكان الذي سيسقط عليه حطام الصاروخ إلا قبل ساعات قليلة عن سقوطه.

ومن المتوقع أن يدخل صاروخ Long March 5B الصيني الغلاف الجوي للأرض في وقت حول يوم 8 مايو، لكن لا زال من غير الممكن تحديد نقطة الدخول الدقيقة للصاروخ إلى الغلاف الجوي للأرض إلا في غضون ساعات من عودته.

يذكر أن الصاروخ الصيني يتم جولة كاملة حول الأرض كل 90 دقيقة، أي أنه سيظهر في موقع جديد تماما في كل دقيقة يحاول الشخص تتبعه فيها.

هل الأمر خطير حقًا ؟

ورغم المخاوف السابقة، إلا أن عالم الفيزياء الفلكية في جامعة هارفارد، جوناثان ماكدويل، قال لشبكة CNN الأمريكية إن الوضع ليس وكأنه نهاية الزمن كما يبالغ بعض الناس في قلقهم.

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