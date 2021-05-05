المواطن - الرياض

نقدم لكم اليوم الأربعاء، 23 رمضان، طريقة تحضير طاجن تورلي بالخضراوات، حيث يتميز طاجن التورلي بأنه يحتوي على الكثير من العناصر الغذائية المختلفة وكذلك المفيدة بالنسبة لصحة الجسم بعد ساعات الصيام في شهر رمضان المبارك.

المكونات

كيلو جرام من اللحم الضأن المقطع إلى مكعبات. حبة واحدة من الباذنجان الرومي المقطع إلى شرائح. عدد اثنين حبة من البطاطس المقطعة إلى مكعبات. ثلاث حبات من الكوسا المقطعة إلى حلقات. عدد 2 حبة كبيرة من الجزر المقطع إلى مكعبات. ربع كيلو جرام من الفاصوليا الخضراء. ربع كيلو جرام من البسلة الخضراء. نصف ملعقة كبيرة من البهارات. عدد 3 رؤوس من البصل المفروم. كوب واحد من عصير الطماطم. عدد 4 ملاعق صغيرة من السمن. عدد 2 حبة من الفلفل الرومي. 2 حبة من الفلفل الرومي. ثلاثة فصوص من الثوم المفروم. البعض من الملح فلفل ويكون حسب الرغبة.

طريقة التحضير

في البداية يجب أن يتم إحضار وعاء ويوضع به البعض من السمن ويوضع على النار ثم يضاف عليه البصل ويقلب بشكل جيد.

بعد ذلك يضاف عليهم اللحم وكذلك الفلفل مع العمل على تقليبهم لمدة حوالي ثلاث دقائق ويتم إضافة البهارات على هذه الخلطة وكذلك يضاف عصير الليمون.

يتم ترك هذا الخليط يغلي مع بعضه لمدة 7 دقائق.

يتم إحضار وعاء آخر ويوضع به الملعقتين الصغيرتين من السمن ويوضع على النار ويضاف عليه الكوسا وكذلك الثوم والبطاطس والباذنجان والجزر ويتم تقليبهم بشكل جيد.

توضع قطع الخضار التي تم تشويحها في طاجن ويضاف عليها البسلة والفاصوليا والملح واللحم وكذلك الفلفل ويتم إدخاله في الفرن وذلك لمدة 45 دقيقة حتى ينضج الخضار بالشكل الصحيح.

يتم إخراجه من الفرن بعد أن يستوي ويقدم للطعام مع الأرز.

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